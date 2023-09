Juve-Legende Leonardo Bonucci ist heiß auf die Bundesliga

Leonardo Bonucci freut sich auf seine neue Herausforderung in Deutschland - Foto: / Getty Images

Mittlerweile ist der Sensations-Transfer perfekt. Leonardo Bonucci (36) wird seine erste Auslandsstation an der Alten Försterei bei Union Berlin bestreiten. Der Innenverteidiger-Routinier ist gestern Abend nach Berlin gereist und fiebert motiviert seiner neuen Aufgabe entgegen.

Nachdem er mit zahlreichen Vereinen, darunter Lazio und Sampdoria, in Verbindung gebracht wurde, es aber letztendlich nicht ernst wurde, hat Bonucci sich nun mit Union Berlin geeinigt. Der Routinier freut sich bereits auf die neue Herausforderung in Deutschland.

Als Leonardo Bonucci sich auf dem Weg nach Berlin zum Medizincheck aufmachte, war er "bereit und aufgeregt", wie er gegenüber Sky Sport Italia erklärte. Der bittere Abgang von Juventus schmerze allerdings noch. Es habe allerdings nicht an ihm gelegen.

Vorfreude auf Union

"Ich konzentriere mich auf diese großartige Chance, freue mich, zu einem aufstrebenden Verein zu wechseln, und war beeindruckt von dem Enthusiasmus, den ich in den Gesprächen gespürt habe", sagte Bonucci bei seiner Abreise am Flughafen. Außerdem spiele Union in der Champions League und die Bundesliga sei auch eine wichtige Liga.

EM 2024 als Ziel

Berichten zufolge will sich der 36-Jährige in der Bundesliga beweisen und für Italien bei der Europameisterschaft 2024 spielen. "Wir werden sehen, das Wichtigste ist jetzt, dass wir mit Union gut starten", erklärte die Abwehr-Legende.

Bonucci wird bei seiner ersten Auslandsstation Teil der Champions League-Premiere der Unioner sein. In der Gruppenphase trifft der Klub aus der Hauptstadt auf Real Madrid, den SC Braga und den SSC Neapel.

Verwendete Quellen

Sky Italia