Juventus Turin : 10 Millionen: Spanien-Juwel wechselt zu Manchester City



Tobias Krentscher

Vor zwei Jahren hatte Barcelona Nachwuchsstürmer Pablo Moreno an Juventus Turin verloren. Jüngst liefen Gespräche über eine Rückholaktion. Es wurde überlegt, den Teenager in das Tauschgeschäft Miralem Pjanic/Arthur Melo einzubinden. Doch dazu kam es nicht. Jetzt heuert der Hochbegabte offenbar bei Manchester City an.