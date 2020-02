Seit dem Abgang von Cristiano Ronaldo tritt Sergio Ramos als Real Madrids Elfmeterschütze in Erscheinung – und führt diesen Job formidabel aus. Am Wochenende verwandelte er zum zwölften Mal aus elf Metern, wohlgemerkt im zwölften Versuch.

Zumindest in einem sportlichen Segment konnte Real Madrid den Verlust von Cristiano Ronaldo mindestens ebenbürtig kompensieren.

Sergio Ramos verwandelte beim 2:2 gegen Celta Vigo seinen zwölften Elfmeter in Folge.

Damit macht er zumindest in diesem Teilgebiet den Abgang von Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin nahezu vergessen. Ramos scheint in dieser Saison so oder so seinen Torriecher entdeckt zu haben.

Hinter dem 13-fachen LaLiga-Torschützen Karim Benzema ist Ramos mit fünf Treffern Reals zweitbester Goalgetter. Hinzu gesellen sich zwei Treffer aus der Champions League.