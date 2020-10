Manchester United : 15 Millionen: United sichert sich Vorkaufsrecht für "neuen Luis Figo"



Andre Oechsner

Dass Manchester United mit Sporting Lissabon gerne Transfergeschäfte vereinbart, wird durch einen Blick in die Vergangenheit deutlich. Der englische Rekordmeister könnte in Zukunft ein weiteres Mal an der Algarve wildern – United hat sich angeblich ein Vorkaufsrecht eines Nachwuchsmanns gesichert.