Liverpool : 150. Liverpool-Spiel: Jürgen Klopp feiert Mohamed Salah

Dass es zwischen dem FC Liverpool und Mohamed Salah einmal so ein Erfolgserlebnis wird, hatten sich die Verantwortlichen bei seiner Vorstellung im Sommer 2017 wohl nicht erträumt. Jürgen Klopp gibt sich dem Ägypter hin.

Jürgen Klopp war natürlich einer der Entscheider, der den Wechsel von Mohamed Salah zum FC Liverpool eingefädelt hatte. Im Auswärtsspiel gegen den FC Arsenal (1:2) trug Salah zum 150. Mal das Reds-Trikot. Jürgen Klopp huldigt seinem Offensivstar.

In der obligatorischen Medienrunde sprach der deutsche Trainer von einem sehr guten Tag für Liverpool und Salah, als er sich an die Vertragsunterzeichnung erinnerte: "Es hat wirklich gut gepasst, und das ist im Leben sehr wichtig. Man kann die Welt nicht alleine verändern, sondern nur zusammen mit den richtigen Leuten um sich herum. Dann hast du eine bessere Chance, es zu erreichen."

Salahs sportliches Resultat, das er persönlich an der Anfield Road einspeiste, ist überragend. In bisher 150 Pflichtspielen trug er sich 94-mal in die Torschützenliste ein und bereitete überdies 40 Treffer seiner Mitspieler vor.