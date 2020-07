Manchester City : 165-Mio-Budget für ManCity: David Alaba soll neuer Defensiv-Anführer werden



Andre Oechsner

Was viele für einen schlechten Scherz halten, bringt auf der Insel zusätzliches Budget: Der Internationale Sportgerichtshof CAS setzte am Montag die Europapokal-Sperre von Manchester City aus. David Alaba soll beim designierten englischen Vizemeister das Transfer-Hauptziel in diesem Sommer sein.