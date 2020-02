Der FC Liverpool hat mit dem 1:0-Erfolg bei Norwich City den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel gemacht und die Distanz zu Manchester City vergrößert. Trainer Jürgen Klopp ist ob des Vorsprungs seiner Mannschaft beeindruckt.

Letztlich musste Sadio Mane herhalten, der den FC Liverpool als Einwechsler zwölf Minuten vor dem Ende den knappen 1:0-Erfolg beim Tabellenletzten Norwich City bescherte.

Die Reds bauten in der Folge den Abstand auf Verfolger Manchester City, der ein Spiel weniger hat, auf 25 Punkte aus.

"Der Abstand ist wahnsinnig. Ich kann ihn schwer begreifen. So etwas hatte ich noch nie. Es ist herausragend und so schwierig", sagte Jürgen Klopp im Anschluss an die Partie.

Mit seinem Klub ist der deutsche Übungsleiter seit unglaublichen 42 Premier-League-Spielen ungeschlagen und holte saisonübergreifend 103 von 105 möglichen Punkten.