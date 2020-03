United-Legende : 3 Premier-League-Rekorde, die Ryan Giggs bis heute hält

1. Meiste Premier-League-Saisons

Im Mai 2014 war es soweit. Ryan Giggs beendete seine ruhmreiche Karriere endgültig. Der Waliser hatte zuvor 23 Spielzeiten lang das Trikot von Manchester United getragen.

22 Jahre davon in der Premier League. Kein anderer Spieler in der Liga-Geschichte hat so viele Saisons in der Premier League auf dem Buckel.

In seiner EPL-Debütsaison brachte es der 19-Jährige Giggs auf 41 Spiele, verpasste nur eine Partie. Insgesamt stand der heutige Nationaltrainer von Wales in 632 Spielen der Premier League auf dem Platz. Nur Gareth Barry (653) hat mehr absolviert.