La Pulga und CR7 : 3 Rekorde, die sich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo teilen

Rekorde Lionel Messi (32, sechsmal Weltfußballer) und Cristiano Ronaldo (35, fünfmal Weltfußballer) sind unbestritten zwei der besten Fußballer aller Zeiten. Beide halten zahlreiche Rekorde. Cristiano Ronaldo ist beispielsweise der Rekordtorschütze der Champions League, Messi der beste Torjäger in der Historie der Primera Division. Einige Bestmarken teilen sich die beiden Superstars.

Meiste LaLiga-Hattricks in einer Saison

Es geschah in der Saison 2011/2012: Lionel Messi war in der möglicherweise besten Phase seiner Karriere im letzten Jahr unter Starcoach Pep Guardiola: LaPulga erzielte 50 Ligatore in 37 Spielen. Wahnsinn!

Ebenso beeindruckend: Der Edeltechniker brachte es auf acht Dreierpacks in einer Spielzeit. Das hatte es noch nie gegeben. Bis Messi kam.

Einige Jahre später machte es Cristiano Ronaldo seinem Dauerrivalen nach. Der Portugiese schaffte in der Saison 2014/2015 in Diensten von Real Madrid ebenfalls acht Hattricks.