In seinem 46. Spiel für Juventus Turin in der Serie A hat Cristiano Ronaldo seinen ersten Hattrick erzielt. Damit baute er seine europäische Bestmarke und seine Führung auf Lionel Messi weiter aus.

Juventus Turin bleibt in der Erfolgsspur. Der Rekordmeister gewann am 18. Spieltag gegen Cagliari. Matchwinner: Cristiano Ronaldo.

Beim 4:0 ist CR7 der erste Portugiese, dem in der italienischen Liga drei Treffer in einem Spiel gelingen. Für den 34-Jährigen war es in seinem 46. Spiel der erste Serie-A-Hattrick.

Seit 2008 hat Cristiano Ronaldo in seiner Karriere 36 Hattricks erzielt, in den fünf europäischen Topligen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und England schaffte im selben Zeitraum kein Spieler mehr.

Cristiano Ronaldos Dauerrivale Lionel Messi vom FC Barcelona steht mit 34 Dreierpacks auf Platz zwei der Liste.