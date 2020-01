Der FC Liverpool marschiert in der Premier League zum ersten Titelgewinn seit 1990 - und jagt die Bestmarke der legendären Invincibles des FC Arsenal.

Krass: Liverpool ist jetzt seit 365 Tagen in der Premier League ungeschlagen.

Klopps Team hat wegen der Klub-Weltmeisterschaft zudem noch ein Nachholspiel. Der Vorsprung könnte also noch auf 16 Zähler anwachsen.

Dank der Tore von Mohamed Salah und Sadio Mane gewinnt Liverpool 2:0 gegen Sheffield und baut seine Siegesserie in der Premier League aus.

Shinji Kagawa: Botschaft an Takumi Minamino

Die letzte Liga-Niederlage des Ex-Rekordmeisters setzte es am 3. Januar 2019 gegen Manchester City. Damals verloren Klopps Mannen mit 1:2. Seitdem hat Liverpool nicht mehr verloren.

Klopp gibt sich mit dem Erreichten aber nicht zufrieden. "Es gibt immer noch Raum für Verbesserungen", erklärte er nach dem Sieg - es war der 19. im 20. Ligaspiel dieser Saison.

Liverpool kann die Bestmarke des FC Arsenal aus der Saison 2003/2004 schlagen. Damals wurden die "Invincibles" unter Arsene Wenger ungeschlagen Meister.

Klopp weiter: "Es könnte mich nicht weniger interessieren, wie sie damit in den Schlagzeilen umgehen. […] Wir sehen es nicht als Drohung an die anderen Mannschaften, denn wir denken nur an uns selbst."

