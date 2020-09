Beide wollen Leon Bailey : 45 Millionen: Transfer-Duell zwischen Mourinho und Ancelotti?

Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com



Andre Oechsner Nach dreieinhalb Jahren mit Höhen und Tiefen könnten Leon Bailey und Bayer Leverkusen noch in den folgenden Wochen auseinandergehen. Der Jamaikaner will sich angeblich in die Premier League verändern, von wo mit Jose Mourinho und Carlo Ancelotti gleich zwei Top-Trainer Interesse bekunden sollen.

Anzeige

Ohne ein Spiel in der neuen Saison zu absolvieren, könnte Leon Bailey Bayer Leverkusen verlassen. Wie SKY SPORTS berichtet, tendiert der Flügelstürmer in diesem Sommer zu einem Wechsel in die Premier League – Tottenham Hotspur und der FC Everton werden als potenzielle Abnehmer genannt. Kommt es jetzt zum Transfer-Duell zwischen Spurs-Coach Jose Mourinho und Everton Trainer Carlo Ancelotti? Die Spurs scheinen den Toffees einen Schritt voraus. Demnach hat das Mourinho-Team Jose Bailey schon mehrfach beobachten lassen, soll sich aktuell aber noch an der Leverkusener Ablöseforderung stoßen, die bei 45 Millionen Euro liegt. Seriös lässt sich allerdings nicht bewerten, ob der Flügelflitzer auf die Insel wechselt. Bailey verpasste die komplette Vorbereitung auf die neue Saison, dementsprechend dürfte der 23-Jährige immensen Nachholbedarf haben.

Vor drei Wochen hatte Bailey in seiner Heimat Jamaika an der Geburtstagsfeier des mit dem Coronavirus infizierten Sprint-Olympiasiegers Usain Bolt teilgenommen. Im Anschluss begab sich Bailey in zweiwöchige Selbstisolation. Am Montag soll der Leverkusen-Star negativ getestet worden sein. Bailey hatte ursprünglich den Plan, zurück nach Deutschland zu fliegen, um die restliche Zeit der Quarantäne in Leverkusen zu verbringen. Der schon angesetzte Privatflug wurde allerdings von den jamaikanischen Behörden gecancelt.

Folge uns auf Google News!

Hol dir unsere App!