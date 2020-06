Borussia Dortmund : 6 BVB-Stars mit Corona-Sünde - Jadon Sancho unter Beobachtung

Nach Heiko Herrlich hat die Bundesliga der nächste Corona-Skandal erreicht – diesmal in sechsfacher Ausführung. Sechs Profis von Borussia Dortmund verstießen bei einem Frisörbesuch gegen die Hygienevorschriften der DFL. Die Bosse sollen besonders ein Auge auf Jadon Sancho haben.

Gleich sechs Spieler von Borussia Dortmund sollen gegen die Hygienevorschriften der DFL verstoßen haben. Die BILD zeigt in einem Bericht Fotos der Spieler, die sich in ihrer Wohnung vom Düsseldorfer Star-Frisör Winnie Nana Karkari die Haare schneiden ließen.

Bei den Übeltätern handelt es sich um Jadon Sancho, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Raphael Guerreiro, Dan-Axel Zagadou und Manuel Akanji. Auf mehreren Fotos trugen weder die Stars (Sancho, Guerreiro, Akanji) noch der Haarkünstler einen Mundschutz.

"Es ist ganz normal, dass auch unsere Jungs sich nach all den Monaten mal die Haare schneiden lassen müssen. Aber was natürlich gar nicht gehen würde, wäre, wenn das beidseitig in der vergangenen Woche ohne Maske erfolgt wäre", teilt der BVB mit.