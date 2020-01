Nach der Anstellung von Quique Setien könnte sich auch die Transferpolitik des FC Barcelona verändern.

Laut der in Valencia ansässigen Sporttageszeitung SUPERDEPORTE erkundigte sich der neue Barça-Trainer nach Stürmer Rodrigo Moreno.

Die Zeitung schreibt den Profi des FC Valencia sogar als Top-Ziel für das Januar-Transferfenster aus. Als mögliche Ablöse werden 60 Millionen Euro genannt. Jene Summe also, die Atletico Madrid im Sommer vergangenen Jahres zu hoch erschien.

In Barcelona läuft die Suche nach einem Ersatz für Luis Suarez. Der Uruguayer, der in den vergangenen Wochen hervorragend in Form war, wird aufgrund einer Knie-Operation in dieser Saison womöglich kein Spiel mehr absolvieren.