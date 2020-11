Juventus Turin : "Abfällig abgewunken": Cristiano Ronaldo verweigerte Trikot-Tausch

Für Marcel Heister geht in dieser Saison ein Traum in Erfüllung. Der gebürtige Baden-Württemberger misst sich in der Champions League als Teil von Ferencvaros Budapest mit dem FC Barcelona und Juventus Turin. Dem einhergehend trifft er auf die beiden Superstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Letztgenannter hatte während des Vorrundenduells in der Königsklasse den Trikottausch verweigert. "Mir kam er etwas angefressen und sauer vor. Er hat nur abfällig abgewunken, als er nach seinem Trikot gefragt wurde. Vielleicht, weil ihm kein Tor gegen uns gelungen ist", erklärt Heister bei SPOX und GOAL.

Und weiter: "Oder aber, weil ich ihm beim Versuch eines Dribblings den Ball abgenommen habe. Das wurde auch fotografisch festgehalten, ich habe es bei Instagram gepostet. Das schönste Erlebnis meines Lebens."