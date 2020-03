Manchester City : City-Abgang? Real-Wechsel? Jetzt spricht Ilkay Gündogan

Letztmals verlängerte Ilkay Gündogan seinen Vertrag bei Manchester City im Sommer vorigen Jahres. Mit seiner damals geleisteten Unterschrift band sich der deutsche Nationalspieler bis 2023 an die Citizens.

Im MARCA-Interview schwärmt er derweil vom Fußball in Spanien: "Die spanische Liga ist einer der besten der Welt, sie ist sehr attraktiv, das kann ich nicht leugnen." Eine vorzeitige Luftveränderung genießt für Gündogan zum jetzigen Zeitpunkt aber keine Priorität.

So verweist er auf seine Vertragsverlängerung, die noch nicht allzu lange her sei, und drückt dementsprechend nach: "Ich bin sehr glücklich in Manchester und habe nie darüber nachgedacht, was in der Zukunft passieren könnte."