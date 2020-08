Karl-Heinz Rummenigge : Abgang von Thiago Alcantara würde "schon etwas schmerzen"

Thiago Alcantara war im Finale der Champions League einer der auffälligsten Akteure. Für den Iberer sei es laut Karl-Heinz Rummenigge wichtig gewesen, zu zeigen, in großen Spielen sehr wohl Top-Leistung abliefern zu können, wie der Vorstandschef gegenüber der WELT AM SONNTAG zu verstehen gibt.

Der oberste Manager des FC Bayern rechnet "in diesen Tagen", wie er den zeitlichen Rahmen im Wortlaut spannt, mit einem Angebot für Thiago. "Wenn es so kommt, ist es ein Abgang, der schon etwas schmerzt", fügt Rummenigge wehmütig an.

Der FC Liverpool gilt schon seit Wochen als Kronfavorit auf den Transfer, ist bisher allerdings mit keinem formellen Angebot vorstellig geworden.