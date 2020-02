Barça will handeln und zur neuen Saison einen Hochkaräter verpflichten. Lautaro Martinez (22) gilt seit langem als Wunschkandidat.

Doch Suarez feierte jüngst seinen 33. Geburtstag. Wie lange kann der Südamerikaner noch Leistung bringen, zumal er noch monatelang ausfällt und dann wieder in Form kommen muss?

Dies hänge von vielen Dingen ab: "Ich sage immer, das Wichtigste für mich ist der sportliche Aspekt. Wir wollen uns jedes Jahr verstärken, um die Ziele des Klubs zu erreichen. Man muss abwarten. Aber so talentierte Spieler wie Lautaro, Neymar und andere zu haben, ist immer gut für den Verein."

Im Winter waren geeignete Kandidaten offenbar nicht zu haben. Natürlich habe es eine Reihe möglicher Spieler gegeben, so Abidal.

"Es gab Namen wie Olivier Giroud, Fernando Llorente oder Aubameyang, aber wir haben entschieden, niemanden zu holen, weil wir glauben, dass es das Beste für den Verein war."

Mittlerweile - nach dem langfristigen Ausfall von Ousmane Dembele - rächt sich der Verzicht auf einen Winter-Neuzugang.

Barça will nun dank Sondergenehmigung einen verspäteten Neuzugang an Bord holen. Möglich sind allerdings nur Spieler, die in Spanien spielen.

