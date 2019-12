AS Rom :

Gerücht Der AS Rom ist nach dem Trainerwechsel im vergangenen Sommer wieder in der Erfolgsspur. Für Cengiz Ünder individuell läuft es allerdings weniger rund. Kehrt der Türke den Giallorossi nun den Rücken?

Cengiz Ünder war in den vergangenen beiden Spielzeiten der Shooting-Star des AS Rom. Der Marktwert des Flügelstürmers schnellte in den Höhe.

Doch in der laufenden Saison ist der Wurm drin. Cengiz Ünder zog sich am dritten Spieltag eine Verletzung des Beinbeugermuskels zu, fehlte daraufhin fast zwei Monate.

Nach seiner Rückkehr hatte Cengiz Ünder seinen Stammplatz unter Chefcoach Paulo Fonseca verloren. An den letzten drei Spieltagen durfte er nur fünf Minuten ran.

In Ünders türkischer Heimat wird bereits heftig über einen Vereinswechsel des Angreifers spekuliert.