Espanyol Barcelona schwebt in der Primera Division in Abstiegsgefahr. Die Katalanen handeln nun - und setzen ihren Cheftrainer Pablo Machin vor die Türe.

Pablo Machin wurde nach der Pleite am Sonntag von seinen Aufgaben entbunden.

Der Abstand auf das rettende Ufer beträgt bereits fünf Punkte. Der Traditionsverein will den Abstieg unter allen Umständen vermeiden - und wechselt nun den Trainer.

Espanyol findet einfach nicht in die Erfolgsspur. Die Katalanen verloren am Wochenende gegen Mit-Kellerkind Leganes und belegen mit nur zehn Punkten den letzten Tabellenplatz.

Pablo Machin hatte seinen Posten erst im Oktober angetreten. Während es in der Europa League rund lief und der Einzug in die K.O-Runde glückte, läuft es in Primera Division nicht nach Plan.

Eine große Baustelle ist die Offensive. Mit nur 12 Toren stellen die Katalanen die schwäche Offensivabteilung der gesamten Liga.

Kein Wunder, dass sich Espanyol nach Winter-Transfers umschaut. Ein Kandidat ist Mariano Diaz von Real Madrid.

Laut SPORT könnte aber auch ein Superstar kommen. Espanyol baggert der Fachzeitung zufolge Hulk (33) von Shanghai SIPG.

Beim Buhlen um den ehemaligen brasilianischen Nationalspieler könnten Espanyols gute Drähte in die Chinese Super League helfen. Espanyol-Eigentümer Chen Yansheng hat ausgezeichnete Verbindungen zum Klub aus Shanghai.

