FC Granada AC Florenz: Jose Callejon kehrt nach Spanien zurück

Für Real Madrid absolvierte Callejon bis 2013 72 Spiele (20 Tore, sieben Vorlagen), für Espanyol Barcelona war er in 105 Partien (zwölf Tore, 14 Assists) unterwegs. Nun geht es für den Ex-Nationalspieler in die Segunda División. Granada musste am letzten LaLiga-Spieltag bitteren Gang in die zweite Liga antreten.