Ex-Eintracht-Knipser Luka Jovic erneut vor dem Absprung?

In der Conference League lief es für den ehemaligen Shootingstar der Bundesliga deutlich besser. Sechs Tore in 13 Spielen gelangen dem Serben, der mit dem Klub aus der Toskana auch im Finale gegen West Ham stand, dieses jedoch verlor.

Auch in Italien fand Jovic allerdings nicht so richtig seinen Platz. In 31 Serie-A-Partien stand er nur 16-mal in der Startelf, erzielte sechs Tore und verteilte drei Vorlagen.

Nachdem man 2019 satte 63 Millionen Euro für seine Dienste an Eintracht Frankfurt überwiesen haben, gab Real Madrid Luka Jovic 2022 ablösefrei an Florenz ab. Dem Vernehmen nach erklärten sich die Madrilenen sogar bereit, 2,5 Millionen Euro des Jahresgehalts zu übernehmen. Immerhin sicherten sich die Königlichen eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50 Prozent.

Zwei neue Stürmer sollen kommen

Florenz will auf der Stürmer-Position nachrüsten und steht laut der spanischen Zeitung AS vor einem Doppelschlag auf dem Transfermarkt. Mit Lucas Beltrán (22) vom argentinischen Klub River Plate und M’Bola Nzola (26) von Serie A-Absteiger Spezia Calcio sind gleich zwei neue Stürmer im Anflug.

Beltrán hat in der laufenden Liga-Saison in Argentinien in 25 Begegnungen zwölfmal geknipst, Nzola hat trotz Abstieg in der abgelaufenen Serie A-Saison 13-mal den Ball im Netz untergebracht. Ein Verbleib von Jovic steht damit in den Sternen. Beide würden wohl mit ordentlichem Rückenwind in die Toskana kommen.

Rückkehr nach Serbien steht im Raum

Medienberichten zufolge könnte es den Serben sogar zurück in die Heimat zu Jugendklub Roter Stern Belgrad verschlagen. Sein Vertrag in Florenz ist noch bis 2024 datiert.

