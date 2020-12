Serie A : AC Florenz: Cesare Prandelli hat Corona

Corona-Fall in der Serie A: Cheftrainer Cesare Prandelli hat sich mit dem neuartigen Virus infiziert. Das gab der Traditionsverein aus der Toskana am Mittwoch bekannt.

Der 63-Jährige befindet sich nun in Selbstisolation. Der Trainings- und Spielbetrieb läuft ohne Prandelli weiter. Der Ex-Nationaltrainer heuerte erst am 9. November als neuer Cheftrainer beim AC Florenz an.

Die Fiorentina ist seit vier Partien sieglos, holte nur einen Punkt. Nach neun Spieltagen steht ein besorgniserregender 17. Tabellenplatz zu Buche. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur einen Punkt.