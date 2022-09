Champions League Luka Jovic: "Lewandowski? Vidal? Daran werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern"

App laden Kevin Richau

Redakteur

Berichtet seit 2021 für Fussballeuropa.com über den internationalen Fußball. Sein Schwerpunkt liegt auf der Bundesliga und der Premier League.

Foto: / Getty Images

Die Champions League startete in der letzten Woche in ihre neue Spielzeit. Der frühere Frankfurter Luka Jovic (24) nahm dies zum Anlass, um an sein erstes Spiel in der Königsklasse zurückzudenken.

Video zum Thema

Am 13. April 2016 durfte Jovic beim 2:2 gegen Bayern München zum ersten Mal Champions-League-Luft schnuppern. Damals noch im Trikot von Benfica Lissabon. Eine Erfahrung, die ihn bis heute nicht loslässt, wie er gegenüber der UEFA preisgab. "Ich war 18 Jahre alt und gerade aus Serbien gekommen. Ich bin in der 85. Minute eingewechselt worden." Der Stürmer war damals von großer Ehrfurcht ergriffen. "Ich habe nichts verstanden", gestand Jovic. "Es gab eine Standardsituation, bei der ich still stand und Lewandowski, Arturo Vidal ansah … Ich sah sie an und dachte: 'Ist es das?' Ich sah sie an und dachte: 'Ist das wahr oder träume ich?' Daran werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern." In der jüngeren Vergangenheit musste sich Jovic von diesen schönen Erinnerungen ernähren. Nach einer überaus erfolgreichen Zeit bei Eintracht Frankfurt wechselte der Bosnier 2019 zu Real Madrid. Dort fristete er ein Schattendasein. Der ablösefreie Wechsel zur AFC Fiorentina in diesem Sommer soll nun die Wende bringen.

AC Florenz Luka Jovic erläutert Wechsel zur Fiorentina – und nennt seine Ziele