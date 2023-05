Rafael Leao outet sich: 175-Mio-Stürmer nennt Liga, in der er unbedingt spielen will

Rafael Leao wird seinen Vertrag beim AC Mailand in Kürze verlängern - Foto: / Getty Images

Rafael Leao hat bereits in Portugal und Frankreich seine Duftmarke hinterlassen. Derzeit geht er in Italien seinem Dienst nach, steht mit dem AC Mailand im Champions-League-Halbfinale. Eines Tages würde der Stürmer gerne in England sein Geld verdienen.

Rafael Leao zieht es "irgendwann" nach England. "Ich glaube, jeder Spieler möchte in der Premier League spielen, weil sie eine sehr wettbewerbsfähige Liga ist", sagte der Superstar des AC Mailand im Gespräch mit dem Gaffer Magazine. "Die Serie A ist derzeit in der Welt des Fußballs sehr gut positioniert, aber in der Zukunft würde ich definitiv sagen, die Premier League", erklärte Leao über seine Wunschdestination. Auf der Insel gebe es "spannenden Fußball und tolle Mannschaften" zu sehen, die Liga finde weltweit Beachtung. Medienberichten zufolge offerierte unter anderem der FC Chelsea Leao zuletzt eine Anstellung in der Premier League. Laut The Athletic boten die Londoner dem AC Mailand im vergangenen Sommer Hakim Ziyech oder Christian Pulisic als Tauschspieler, zudem sollte eine Millionenablöse nach Italien fließen. Chelsea bewertete Leao mit 100 Millionen Euro, die Rossoneri verwiesen aber auf die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 150 Millionen Euro.

Rafael Leao wechselte 2019 aus Lille die Lombardei - Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com