AC Mailand : 25 Millionen: Rafael Leao bei 3 Klubs auf dem Wunschzettel

Rafael Leao (22) darf den AC Mailand angeblich verlassen, sofern die Ablösesumme stimmt. An Interessenten für den portugiesischen Stürmer mangelt es nicht.

Calciomercato.com zufolge sind die Wolverhampton Wanderers an Rafael Leao interessiert. Die Rossoneri wollen ihren Angreifer zwar nicht auf den Markt werfen, unantastbar ist er allerdings auch nicht.

Angeblich würde Milan dem 22-Jährigen die Freigabe erteilen, wenn 25 Millionen Euro als Ablöse fließen. Vor zwei Jahren hatte Milan 28 Millionen Euro für Leao an den OSC Lille gezahlt.

Rafael Leao hat sich bei den Lombarden zwar nicht den Ruf als Tormaschine erworben – 13 Tore in 73 Spielen stehen in seiner Bilanz – dennoch ist neben den Wolverhampton Wanderers laut dem Corriere dello Sport auch der FC Everton interessiert. Borussia Dortmund wurde jüngst ebenfalls Interesse an Leao nachgesagt.