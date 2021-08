AC Mailand : Abgeblitzt: Zlatan Ibrahimovic wollte zurück zu PSG!

Zlatan Ibrahimovic spielte von 2012 bis 2016 bei Paris Saint-Germain. Der Schwede, der derzeit zum zweiten Mal beim AC Milan unter Vertrag steht, soll in der jüngeren Vergangenheit mit den Gedanken an eine Rückkehr an die Seine gespielt haben. Eine Anfrage diesbezüglich wurde jedoch abgelehnt.