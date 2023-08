AC Mailand: Alexis Saelemaekers ergreift Flucht vor Pulisic und Co.

Der AC Mailand ist perfekt in die neue Saison gestartet. Nach zwei Spieltagen hat der Traditionsverein sechs Punkte auf dem Konto. Ebenso viele Tore erzielten die Lombarden. Trainer Stefano Pioli freut sich über neues Personal in der Offensive. Unter anderem kam Christian Pulisic für 20 Millionen Euro vom FC Chelsea. Der US-Amerikaner hat sich bereits blendend eingefügt. Neben Pulisic kam in Samuel Chukwueze (24) ein weiterer Rechtsaußen mit großer Qualität neu ins San Siro. Chukwueze ließen sich die Rossoneri ebenfalls 20 Millionen Euro Ablöse kosten, der 24-Jährige kam aus Spanien (Villarreal). Noah Okafor (23, für 14 Millionen Euro von Red Bull Salzburg) kam zudem ein neuer Mittelstürmer zum AC Mailand. In Mehdi Taremi (31, FC Porto) könnte noch eine weitere Offensivkraft vor dem Ende des Transferfensters verpflichtet werden. Verhandlungen zwischen den Italienern und Porto dauern an.