AC Mailand bietet 18 Millionen für WM-Shootingstar – und kassiert Abfuhr

Der AC Mailand hat in Christian Pulisic bereits einen US-Nationalspieler unter Vertrag genommen, ein Landsmann und Nationalmannschaftskollege des Ex-Dortmunders soll vor dem Ende der Sommer-Transferperiode ebenfalls den Weg in die Lombardei finden. Der Transfer gestaltet sich aktuell jedoch schwierig.

Zuletzt unterschrieb Mittelstürmer Noah Okafor (23) beim Champions-League-Halbfinalisten der vergangenen Saison. Der Großteil der Transfers konnte durch den Verkauf von Sandro Tonali (23, 64 Millionen Euro Ablöse) an Newcastle United finanziert werden.

Valencia habe die Offerte für Musah, der bei der Weltmeisterschaft 2022 in allen Spielen der US-Boys in der Startelf stand, abgelehnt. Die Fledermäuse fordern dem Vernehmen nach mindestens 25 Millionen Euro für den Shootingstar, der noch bis 2026 in Valencia unter Vertrag steht.

Musah wurde einst in der Jugendabteilung des FC Arsenal ausgebildet. 2019 wechselte er in spanische Gefilde. Trotz seiner gerade einmal 20 Jahre absolvierte der gebürtige New Yorker bereits 108 Pflichtspiele für den FC Valencia und 24 Länderspiele für die Vereinigten Staaten.

Seine Station beim Beinahe-Absteiger sieht Musah Superdeporte zufolge nach vier Jahren Vereinszugehörigkeit als erfüllt an. Der Youngster soll sich mit Milan bereits auf die Eckdaten einer Zusammenarbeit geeinigt haben. Es fehlt nur noch die Einigung der Klubs.

