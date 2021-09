AC Mailand : AC Mailand holt Brasilianer Junior Messias und Yacine Adli

Junior Messias (30) konnte mit seinen Toren den Abstieg von Crotone in die Serie B nicht verhindern, drei Monate nach dem Saisonende steigt der Brasilianer aber persönlich auf und macht den nächsten Karriereschritt.

Der AC Mailand hat die Verpflichtung von Junior Messias bekanntgegeben. Der 30-Jährige wird zunächst bis zum Saisonende ausgeliehen. Die Rossoneri sicherten sich zudem eine Kaufoption.

2,6 Millionen Euro Leihgebühr werden italienischen Medienberichten zufolge fällig. Heuert Junior Messias langfristig im San Siro an, fallen weitere 5,4 Millionen Euro plus mögliche Boni als Ablöse an.