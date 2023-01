AC Mailand: Ismael Bennacer verlängert Vertrag - Ausstiegsklausel für 2024

Wie Transfer Insider Fabrizio Romano in Erfahrung gebracht hat, wird Bennacer noch am heutigen Donnerstag seine Unterschrift unter ein Vertragswerk setzen, das ihn bis zum 30. Juni 2027 an die Rossoneri bindet. Die offizielle Bestätigung soll im Laufe des Tages folgen.

Bennacer, der 2019 für 17 Millionen Euro Ablöse vom FC Empoli in die Lombardei wechselte, hat sich Romano zufolge eine Ausstiegsklausel gesichert, die allerdings erst 2024 Gültigkeit erhalten wird. Die festgeschriebene Ablösesumme soll bei 50 Millionen Euro liegen.

Verwendete Quellen: Fabrizio Romano