AC Mailand : AC Mailand lehnte Bundesliga-Angebot für Jens Petter Hauge ab

Der AC Mailand hat laut CALCIOMERCATO.COM in der Winter-Transferperiode zwei Leih-Anfragen für Hauge erhalten. Southampton und der VfB Stuttgart fragten dem Onlineportal zufolge in der Lombardei an.

Doch die Rossoneri hatten kein Interesse daran, den jungen Stürmer abzugeben, auch wenn mit Mario Mandzukic (34) im Winter eine neue Fachkraft für die Offensivabteilung in den Kader geholt wurde.

Jens Petter Hauge war im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro Ablöse von Bodo/Glimt zum siebenfachen Champions-League-Sieger gewechselt. Zuvor hatte er mit dem Underdog in der Europa-League-Qualifikation gegen Milan überzeugt.