AC Mailand : AC Mailand: Mario Mandzukic geht - Olivier Giroud soll ihn beerben

"Es war eine Freude, für den AC Mailand zu spielen. Ich bin der Vereinsführung dankbar, dass sie mir diese Chance gegeben hat, dem Trainerstab für seine engagierte Arbeit und meinen Mannschaftskameraden, die nicht nur hervorragende Spieler sind, sondern auch eine tolle Gruppe von Jungs", postete Mandzukic auf INSTAGRAM.

Mandzukic war im Januar als Backup für Zlatan Ibrahimovic ins San Siro gekommen, hatte aber Verletzungspech und kam kaum zum Einsatz. Über das Happy End der Saison freut sich der Kroate.

"Ich bin glücklich, dass wir es geschafft haben, diesen großartigen Verein zurück in die Champions League zu bringen, wo er hingehört, und ich wünsche jedem in diesem Verein das Beste für die Zukunft", so der ehemalige Stürmer von Bayern München, Atletico Madrid und Juventus Turin.