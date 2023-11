AC Mailand muss gegen Borussia Dortmund wohl auf Rafael Leao verzichten

Der AC Mailand empfängt in der nächsten Woche Borussia Dortmund im Rahmen des fünften Spieltags der Champions League. Die Rossoneri müssen in dem wichtigen Spiel wohl auf ihren besten Stürmer verzichten.

Während Milan gegen Borussia Dortmund aller Voraussicht nach auf Leao verzichten muss, sieht es bei Ruben Loftus-Cheek besser aus. Der englische Nationalspieler soll am heutigen Dienstag ins Training einsteigen.

Rafael Leao hatte sich beim letzten Ligaspiel der Lombarden gegen Lecce (2:2) eine Verletzung zugezogen und musste in der zehnten Spielminute vom Feld. Die Länderspiele mit seinem Heimatland gegen Liechtenstein (2:0; Tore: Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo) und Island (2:0; Tore: Bruno Fernandes, Ricardo Horta) sagte der Mailänder ab.

Wie der Journalist Daniele Longo von Calciomercato.com berichtet, hat sich Rafael Leao nicht wie erhofft schnell von seiner Blessur erholt. Die Verantwortlichen rechnen demnach damit, dass der Portugiese am nächsten Dienstag nicht zum Einsatz kommen wird.

Der Neuzugang, der im Sommer für 20 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea nach Norditalien kam, verpasste vier der letzten fünf Partien angeschlagen. Womöglich kann er am Samstag (20:45 Uhr) beim Duell mit dem AC Florenz sein Comeback feiern.

Champions League: AC Mailand braucht Sieg gegen BVB

Gegen Dortmund wird Loftus-Cheek in der Startelf erwartet. Die Norditaliener müssen gewinnen, um sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Einzug ins Achtelfinale machen zu dürfen.

Derzeit belegt die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli mit fünf Zählern den dritten Rang in der Gruppe F, Borussia Dortmund (sieben Punkte) führt die Tabelle vor PSG (sechs Punkte) an. Tabellenschlusslicht ist Newcastle mit vier Zählern. Am letzten Spieltag muss Milan bei den Magpies ran.

