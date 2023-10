AC Mailand nimmt Benjamin Sesko ins Visier

Wie das Online-Portal fichajes.net berichtet, beschäftigt sich der AC Milan derzeit mit Sesko. Die Rossoneri führen die Serie A momentan vor Inter und Juventus Turin an. Dennoch sehen die Lombarden in Bezug auf ihren Kader Nachholbedarf.

Insbesondere bei den beiden torlosen Unentschieden in der Champions League wurde deutlich, dass die Mailänder einen zweiten, zuverlässigen Mittelstürmer neben Olivier Giroud (37) benötigen. Der Routinier kommt in neun Partien schon auf sieben Torbeteiligungen. Sobald der Franzose abgemeldet ist, fehlt es seinem Team jedoch an der nötigen Durchschlagskraft.

Hier soll Sesko Abhilfe schaffen. Obwohl der Stürmer für RB erst 351 Minuten auf dem Rasen stand, kann er bereits fünf Treffer vorweisen. Im Jahr zuvor erzielte er zudem 18 Tore in 41 Partien für RB Salzburg.