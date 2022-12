AC Mailand: Olivier Giroud fällt Entscheidung über seine Zukunft

Olivier Giroud wird auch in der kommenden Saison für den AC Mailand auf Torejagd gehen - Foto: / Getty Images

Wie italienischen Branchenkenner Fabrizio Romano in Erfahrung gebracht hat, haben sich die Rossoneri und der Vizeweltmeister mündlich auf einen neuen Vertrag geeinigt. In den nächsten Wochen soll die Unterschrift erfolgen.

Der 36-Jährige wechselte 2021 für knapp 3 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea in die Lombardei. Seitdem markierte der Nationalstürmer 23 Tore und lieferte neun Assists in 57 Pflichtspielen. Girouds aktueller Vertrag verliert am 30. Juni 2023 seine Gültigkeit.

Verwendete Quellen: Fabrizio Romano