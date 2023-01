AC Mailand: Olivier Giroud spricht über seine Zukunftspläne

Olivier Giroud will dem AC Mailand treu bleiben - Foto: / Getty Images

Olivier Girouds Vertrag beim AC Mailand läuft in wenigen Monaten aus. Der französische Nationalstürmer kann sich einen Verbleib in der Lombardei gut vorstellen.

"Ja, ich fühle mich hier in Mailand wohl, ich habe die Herzen der Tifosi gewonnen, weil wir den Scudetto nach zehn Jahren wieder nach Mailand geholt haben", sagte der Vizeweltmeister gegenüber Canal + auf einen möglichen Verbleib bei den Rossoneri angesprochen.

Giroud wechselte 2021 für drei Millionen Euro vom FC Chelsea in die italienische Metropole. Seitdem erzielte er 23 Tore und bereitete zehn weitere Treffer in 63 Spielen vor. Geht er über das Saisonende hinaus für Milan auf Torejagd? "Wir sind in Gesprächen", betont Giroud.

Giroud denkt über Amerika-Wechsel nach

Sollte es für das allerhöchste Niveau nicht mehr reichen, würde Olivier Giroud gerne in Übersee ein neues Abenteuer angehen. "Ich habe immer gesagt, dass die Major League Soccer etwas wäre, was ich gerne machen würde", so der 36-Jährige.