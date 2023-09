AC Mailand: Unerwartete Wendung im Fall Mehdi Taremi

Mailand weigerte sich, von den vereinbarten Summen abzuweichen, zumal diese verdoppelt oder sogar verdreifacht werden sollten. Die Verhandlungen mit Milan über den Transfer wurden daher "ergebnislos abgeschlossen".

Taremi bleibt bei Porto

Der 31-Jährige wird daher sehr überraschend aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison in der portugiesischen Liga auf Torejagd gehen.

In der vergangenen Saison erzielte Taremi in 33 Liga-Partien 22 Tore, ein Wechsel in eine konkurrenzfähige Liga galt bereits seit Monaten als so gut wie sicher. Stattdessen läuft es jetzt darauf hinaus, dass der Iraner sein letztes Vertragsjahr beim FC Porto erfüllt und im nächsten Sommer ablösefrei ist.

