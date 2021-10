AC Mailand : Alexis Saelemaekers verlängert beim AC Mailand

Alexis Saelemaekers (22) war 2020 zunächst per Leihe von Belgiens Rekordmeister RSC Anderlecht in die Lombardei gewechselt. Für die Leihe und den späteren Kauf des Nationalspielers wurden insgesamt knapp sieben Millionen Euro fällig.

Seit seiner Ankunft in Mailand stand Saelemaekers in 64 Partien auf dem Rasen. Dabei war der Rechtsaußen an 14 Treffern (Vier Tore, zehn Assists) direkt beteiligt.