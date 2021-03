AC Mailand : Attacke auf Ibrahimovic: "Zlatan, du bist unglaublich dumm"

"Zlatan, bleib L.A. mit deinem Arsch fern. Galaxy ist sowieso mies. Und du bist unglaublich dumm." Mit diesen Worten kritisiert der ehemalige NBA-Profi Baron Davis Ibrahimovic auf TWITTER.

Was war passiert? Ibrahimovic hatte sich in einem Interview kritisch über LA-Lakers-Superstar LeBron James geäußert. "Er ist phänomenal in dem, was er tut", so Ibra, "aber ich mag es nicht, wenn Leute einen gewissen Status haben und dann Politik machen wollen."

Von James hatte Ibrahimovic ebenfalls eine Reaktion erhalten. "Ich werde niemals einfach den Mund halten bei Dingen, die falsch sind", so der vierfache NBA-Champion.