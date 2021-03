AC Mailand : Big Points für Milan, doch Sorgen um Zlatan Ibrahimovic und Co.

Der AC Mailand ist nach zwei Niederlagen (Spezia, Inter Mailand) in der Serie A in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Im Topspiel gegen den AS Rom siegten die Rossoneri mit 2:1. Es gibt aber Sorgen um drei Hauptdarsteller.