AC Mailand : Brahim Diaz zaubert für Milan – Zukunft bleibt unklar

Gegen Juventus Turin erzielte Brahim Diaz ein Traumtor und wirbelte die gegnerische Abwehr gehörig durcheinander. Ob der junge Spanier in der kommenden Saison noch für den AC Mailand aufläuft, ist allerdings unklar.

Derzeit ist der Tempodribbler von Real Madrid an die Rossoneri verliehen, eine Kaufoption existiert nicht. Soll der 21-Jährige über den Sommer hinaus in der Lombardei bleiben, muss Milan auf die Königlichen zugehen.

Nach Informationen des Corriere della Sera ist in der Chefetage am San Siro aber noch keine Entscheidung über die Zukunft von Brahim Diaz gefallen. Am Saisonende sollen Gespräche stattfinden.

Seit seiner Ankunft in Italien hat Diaz in 24-Serie-Partien mitgewirkt (drei Tore, drei Assists), zudem stand er achtmal in der Europa League (drei Tore) auf dem Feld.