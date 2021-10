AC Mailand : BVB Konkurrent: Milan will im Januar für Julian Alvarez bieten

Es passt jedenfalls gut in den Grundriss der kommenden Planungen. Nach CalcioMercato.com-Informationen will der AC Mailand im Januar ein Angebot für Julian Alvarez von River Plate abgeben. Der 21-Jährige ist momentan einer der gehyptesten Spieler in Argentinien und kommt auf 28 Torbeteiligungen in 38 Pflichtspielen.

Was Alvarez außerdem interessant macht, ist eine Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro, die im Januar aktiviert werden kann. Milan führt bei Alvarez schon seit geraumer Zeit ganz genaue Beobachtungen durch. Deutsche und englische Klubs sowie Ajax Amsterdam sollen sich ebenfalls für den Mittelstürmer interessieren.