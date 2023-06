Klartext von Carlo Ancelotti: Real-Coach rechnet mit Milan-Eigentümern ab

Mit Maldini auf dem Platz führte Ancelotti den AC Milan gleich zweimal zum Gewinn der Champions League (2003, 2007). Solch große Erfolge schweißen offenbar zusammen, weshalb der aktuelle Coach von Real Madrid Maldinis Rauswurf heftig kritisiert.

"Was mit Maldini passiert ist, legt einen Mangel an geschichtlicher Kultur, einen Mangel an Respekt gegenüber der Mailänder Tradition offen", polterte Ancelotti im Interview mit der italienischen Zeitung Il Giornale.

Der frühere Trainer des FC Bayern riet den Rossoneri, ganz dringend ihre Vorgehensweise zu ändern. "Mit der Geschichte gewinnt man nicht, aber sie lehrt, wie man gewinnt. Vereine, die glauben, sie könnten ihr Geschäft über den Geist des Sports stellen, sind zum Scheitern verurteilt."