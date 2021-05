AC Mailand : Das Knie! Saisonende und EM-Aus für Zlatan Ibrahimovic?

Der AC Mailand hat am Wochenende seinen wichtigen Sieg gegen Juventus Turin eingefahren, aber seinen Top-Torjäger Zlatan Ibrahimovic (39) mit einer Verletzung verloren. Wie lange der Superstar ausfällt, ist noch offen. Womöglich ist sogar die Europameisterschaft in Gefahr.

Dank der Tore von Brahim Diaz, Ante Rebic und Fikayo Tomori siegte Milan erstmals seit zehn Jahren wieder bei Juventus Turin. Die Rossoneri zogen an Juve vorbei auf den dritten Tabellenplatz und haben gute Karte in Sachen Champions-League-Qualifikation.

Ibrahimovic musste in der laufenden Spielzeit bereits mehrfach verletzungsbeding zuschauen. 15 Serie-A-Spiele liefen ohne ihn. Verpasst der Superstar nun auch den Saison-Höhepunkt Europameisterschaft?

"Es ist gerade passiert. Wir werden irgendwann einen Dialog mit Milan führen" (Manager Stefan Pettersson)

Schwedens Nationalmannschaftsmanager Stefan Pettersson will in Sachen EM-Aus für Ibrahimovic nichts überstürzen. "Es ist gerade passiert. Wir werden irgendwann einen Dialog mit ihnen führen", so Pettersson. Der Kader für die Europameisterschaft soll am 18. Mai verkündet werden.