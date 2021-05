AC Mailand : Das Knie! Schweden tritt ohne seinen "Gott" bei der EM an

Der Stürmer des AC Milan feierte erst im März dieses Jahres sein Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft. Gewohnt bescheiden verkündete er damals über Social Media: „The return of the God.“ Nun steht fest: Die Rückkehr Gottes wird sich leider nicht bei der kommenden Europameisterschaft wiederholen.

"Natürlich ist es traurig, besonders für Zlatan, aber auch für uns", drückte Nationaltrainer Janne Andersson sein Bedauern über Ibrahimovics Ausfall im Interview mit der Nachrichtenagentur TT aus. "Ich hoffe, dass er so bald wie möglich wieder auf dem Platz ist."

Doch was war passiert? Der 117-malige Nationalspieler verletzte sich beim 3:0-Erfolg seines Teams gegen Juventus Turin am linken Knie. In der 66. Minute musste der Schwede, der in der jüngeren Vergangenheit häufiger mit kleineren Blessuren zu kämpfen hatte, dann vom Platz. Da die Genesung ungefähr sechs Wochen in Anspruch nimmt, kommt die Europameisterschaft zu früh für den Ausnahmestürmer.

Die schwedische Auswahl wird ihren Superstar schmerzlich vermissen. In der Gruppe E warten mit Spanien, der Slowakei und Polen drei sehr starke Gegner auf die Skandinavier. Göttliche Hilfe wäre ihnen sehr willkommen gewesen.