AC Mailand : Davide Calabria schwärmt: "Niemand ist besser als der AC Mailand"

Tabellenführer in der Serie A ist zwar ein anderer Klub. Davide Calabria ist dennoch felsenfest davon überzeugt, dass es in Italien kein besseres Team als den AC Mailand gibt.

Davide Calabria war nach dem 3:2-Auswärtssieg seines AC Mailand gegen Atalanta Bergamo Feuer und Flamme für seinen Arbeitgeber."Es gibt viele starke Mannschaften in Italien, aber meiner Meinung nach gibt es in Italien kein besseres Team als Milan", sagte Calabria gegenüber DAZN. Der Außenbahnspieler hatte den Torreigen am Sonntagabend schon nach 28 Sekunden eröffnet.

Milan ist mit 19 Punkten aus sieben Spielen hervorragend in die neue Saison gestartet. Besser ist momentan nur der SSC Neapel, der zwei Zähler Vorsprung hat und somit noch kein einziges Mal Punkte hat liegenlassen.