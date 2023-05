De Ketelaere statt Dybala: Milan-Boss erklärt fragwürdige Transferentscheidung

Die Lombarden überwiesen 32 Millionen Euro Ablöse. Der 1,92 Meter große Offensivspieler fand sich im italienischen Fußball bisher aber überhaupt nicht zurecht. Nach 38 Einsätzen stehen eine magere Vorlage und null Tore in seiner Bilanz.

Im Trikot des FC Brügge beeindruckte Charles De Ketelaere in der vergangenen Spielzeit. Englische Vereine standen Schlange, um den offensiven Mittelfeldspieler unter Vertrag zu nehmen. Den Zuschlag erhielt allerdings der AC Mailand.

Milan wolle eine junge, hungrige Mannschaft aufbauen. Das sei eben manchmal ein Risiko. "De Ketelaere ist ein Beispiel für einen Spieler, der noch wachsen muss, das ist normal", so die lebende Vereinslegende. Sandro Tonali habe allerdings auch ein Jahr gebraucht, um bei Milan durchzustarten.

Während Charles De Ketelaere mit dem Fußball in Bella Italia noch auf dem Kriegsfuß steht, hat Paulo Dybala nach seinem Wechsel von Juventus Turin zum AS Rom starke Leistungen auf den Rasen gelegt.

Der argentinische Edeltechniker, der nach sieben Jahren im Trikot von Juventus Turin ablösefrei in die italienische Hauptstadt gewechselt war, erzielte in der Spielzeit 2022/23 in bisher wettbewerbsübergreifend 36 Partien für seinen neuen Verein 16 Tore und lieferte acht Vorlagen.