Ex-BVB-Star Christian Pulisic spricht über Traumstart beim AC Mailand

Christian Pulisics Dienste waren beim FC Chelsea nach dem Kaufrausch der neuen Eigentümer um den US-Amerikaner Todd Boehly nicht mehr gefragt. Der Nationalspieler entschied sich für einen Vereinswechsel und unterschrieb einen Vierjahresvertrag beim AC Mailand.

Am Wochenende stand der 24-jährige erstmals in einem Pflichtspiel im Trikot der Rossoneri auf dem Rasen. Pulisic tauchte beim Auswärtsspiel seiner Mannschaft gegen Bologna an der Seite von Rafael Leao und Olivier Giroud in der Startelf auf. Sein Debüt verlief äußerst erfolgreich.

In der 21. Spielminute erzielte der ehemalige Dortmunder den Treffer zum 2:0-Endstand. Olivier Giroud hatte die Mailänder zuvor in Führung gebracht (11.). 15 Minuten vor dem Spielende war Pulisics Arbeitstag beendet, Samuel Chukwueze kam für ihn in die Partie.