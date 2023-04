Dieser Klub will Ante Rebic unbedingt zurück in die Bundesliga holen

Absoluter Transferfavorit soll mit dem VfL Wolfsburg ein Klub aus der Bundesliga sein. Milan fordert angeblich 15 Millionen Euro und will durch den Rebic-Abgang vor allem sein vergleichsweise hohes Gehalt in Höhe von sieben Millionen Euro netto einsparen.

Rebic kam vor vier Jahren zunächst auf Leihbasis nach Mailand, um später für rund sieben Millionen Euro fest in die italienische Metropole zu wechseln. Dort konnte er allerdings nie überzeugen, in der laufenden Saison stehen lediglich drei Tore und zwei Vorlagen in seiner persönlichen Datenbank.

Findet Rebic künftig in Deutschland wieder zurück in die Spur? In der Bundesliga hatte der Vizeweltmeister von 2018 bei Eintracht Frankfurt die mit Abstand beste Zeit seiner Karriere, gehört damals neben Luka Jovic und Sebastien Haller zur fast weltweit bekannten Frankfurter Büffelherde.

